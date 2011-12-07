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В татарстанских школах планируют проводить уроки о выдающихся татарах

Минобразования РТ и Координационному совету поручили подготовить предложения о форматах ознакомления школьников с соотечественниками.

Школьникам республики планируют рассказывать о выдающихся татарах. Формат уроков о выдающихся соотечественниках поручил подготовить руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров в ходе заседания координационного совета по делам соотечественникам при президенте РТ.

«С целью популяризации среди молодежи информации о деятельности соотечественников я предлагаю провести для старшеклассников уроки о жизни татар за рубежом. Для этого я прошу Министерство образования совместно с „Милли шурой“ и Координационным советом подготовить предложения о возможных форматах по ознакомлению школьников с соотечественниками», — заявил спикер.

Он также выступил с предложением о включении материалов в программу подготовки студентов-международников и в программу повышения квалификации гражданских и муниципальных служащих, участвующих в развитии внешних связей. 

Сафаров дал поручение Всемирному конгрессу татар и республиканским профильным ведомствам разработать каталог захоронений татарских общественных деятелей. Также он попросил изучить возможность создания рабочих групп по отдельным направлениям работы. 

КВ
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