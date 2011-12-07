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Путин и Минниханов открыли производство автобензинов на «ТАНЕКО»

Церемония прошла в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Президент РФ Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в церемонии начала промышленной отгрузки автобензинов на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО», который входит в структуру «Татнефти». Владимир Путин поблагодарил генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, а также проектировщиков, строителей, инженеров, принимавших участие в строительстве комплекса, за большую работу и замечательный результат, поздравил коллективы ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО» с большой трудовой победой и пожелал дальнейших успехов.
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