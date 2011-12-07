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Татарстанцы завоевали 8 медалей по итогам Универсиады в Красноярске

Так, в хоккее с шайбой, где сборная России выиграла «золото» в составе россиян отличился и защитник альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин.
Это была уже восьмая медаль татарстанцев на Универсиаде. А всего татарстанцы завоевали 4 золотых медали, три серебряных и одну бронзовую медали. Сноубордистка Милена Быкова принесла «серебро» и «золото», ее коллега по амплуа Влад Хадарин принес Татарстану «серебро».Лыжница Христина Мацокина принесла «серебро» и «золото». Фигуристы принесли Татарстану «бронзу», и Владислав Веселов получил «золото» в команде по хоккею с мячом, которую возглавлял, кстати, главный тренер казанского «Динамо» Ильяс Хандаев.А сборная России, собрав урожай в 112 медалей, не только стала лидером в общем зачете, но и установила новый рекорд Универсиад.
КВ
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