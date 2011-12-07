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Экоактивисты движения «Будет чисто» планируют провести 295 мероприятий до конца года

Активисты помогают пожилым гражданам: высаживают деревья, собирают вторсырье, проводят конкурсы и фестивали.

Экоактивисты движения «Будет чисто» планируют довести число мероприятий до 1001 до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, крупнейшее татарстанское экологической движение «Будет чисто» существует с 2015 года. За пять лет активисты провели 706 мероприятий и собрали команду из 8,2 тыс. человек.

Волонтеры занимаются оказанием социальной поддержки пожилым людям, проводят акции по высадке деревьев и сбору вторсырья, а также занимаются организацией фестивалей и экоуроков в школах и детских садах. 

КВ
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