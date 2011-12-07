МЧС по РТ: Режим ЧС был введен для сил, привлекаемых к ликвидации пожара

В Казани не введен режим ЧС из-за взрыва цистерны с газом. ЧС была объявлена только для сил, привлекаемых к устранению последствий, уточнили в ГУ МЧС по РТ.

«Данная ЧС носит локальный характер и не влияет на жизнедеятельность города, поэтому заголовки некоторых СМИ „В Казани ввели режим ЧС“ — не соответствуют действительности. На территории города режим ЧС не вводился», — сказали в пресс-службе ведомства.

Более того, в 10.40 пожарным удалось локализовать огонь — высота факельного горения снизилась до двух метров. Авария не представляет угрозы для населения.

Напомним, пожар на газораспределительной станции на ул. Северо-Западной в Казани произошел вечером 12 июня в результате взрыва цистерны. Один человек погиб, еще двое находятся в больнице.