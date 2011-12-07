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Kazan Digital Week-2020 проведут в дистанционном формате

Форум пройдет в онлайн-формате в сентябре.

Форум Kazan Digital Week-2020 пройдет в онлайн-формате в сентябре. Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин во время совещания в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба президента РТ.

«В целях сохранения и развития установившихся в сфере цифровых технологий международных научных и деловых связей принято решение о проведении международного форума Kazan Digital Week-2020. Форум пройдет 21–24 сентября в онлайн-формате», — сказал он.

В программе форума заявлены панельные дискуссии и круглые столы по темам интеллектуальных транспортных систем, ситуационных центров, кибербезопасности нового времени, экосистемы финтех и другим. 

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