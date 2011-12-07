Фазлеева: Мы ожидаем, что за год Татарстан посетят 3,5 млн туристов

Власти Татарстана ожидают, что за 2021 год республику в общей сложности посетят 3,5 млн туристов. Об этом журналистам рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом турпоток в Татарстан вырос, в этом году мы ожидаем 3,5 млн туристов. Сейчас по промежуточным результатам Татарстан посетило 2,9 млн туристов, но это цифра постоянно варьируется и соответственно будут изменения», — сказала Фазлеева.

Напомним, что Ростуризм планирует запустить авиарейс Казань — Минеральные воды.