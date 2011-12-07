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В Казани насмерть засыпало землей двух человек

Прокуратура Приволжского района проверит обстоятельства гибели рабочего и хозяина дома.

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили о смерти двух человек при прокладке канализации к частному дому.

Происшествие случилось сегодня во время земляных работ в траншее около здания церкви на улице Жасминная. Там к частному дому проводились работы по прокладке канализации. При выкапывании произошло обрушение грунта. Погибли двое мужчин 1963 и 1984 годов рождения. Погибшими оказались рабочий и хозяин дома.

По факту инцидента началась проверка. На месте работают прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора района Ильнур Гаянов.

КВ
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