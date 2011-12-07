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67 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Татарстане за минувшие сутки

Шестеро госпитализированы, 61 – получают лечение на дому.

В Татарстане по состоянию на 13 ноября текущего года зарегистрировано 9 111 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 67 новых случаев. Шестеро госпитализированы, 61 – получают лечение на дому. Всего выздоровело 8 028 человек, в том числе 49 — за прошедшие сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что всего на 11 ноября в республике зарегистрировали 117 случаев смерти от коронавируса. 

КВ
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