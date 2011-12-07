80-летние мечтатели из Кощаково

Человек сколько живет, столько и мечтает, потому что стремится к счастью. Мечта должна быть не только в юности и зрелом возрасте, но и в глубокой старости. Правда, сейчас понятия «глубокая старость» нет. Про таких, как я, говорят: «люди преклонного возраста». Пусть так, но дело в том, что мечта эта у меня появилась, когда отметила свое 80-летие. Думаете, выиграть миллион захотела или на Мальдивы попасть? Нет, мечтать я привыкла о том, что может сбыться.

После юбилея захотелось мне на подаренные деньги кухню преобразить. Купить готовый кухонный гарнитур нельзя — площадь не позволяет. Кухня у нас очень узкая: вдоль одной стены — раковина и газовая плита, а вдоль другой — самодельный деревянный стол, две табуретки и шкаф-солдатик. Вдвоем, как говорится, не разойтись. Даже холодильник пришлось в коридоре поставить: не вмещался. Дети давно говорят, пристрой делать надо, а мы с дедом не соглашаемся. Привыкли к этой кухне, тем более окно пластиковое недавно поставили, светло сразу стало. Когда стену под окно ломали, я думала, весь дом рухнет. Но нет, устоял.

Представила себе, как хорошо будет смотреться встроенный кухонный гарнитур: вдоль окна светлая столешница, розоватые фасады скроют трубы отопления, раковина уютно расположится в моечном шкафчике, на столе будет новая столешница. Верхние ящики делать ни к чему, пусть кухня просторней кажется. Даже нарисовали мы нашу будущую кухню. Только одно дело все это представить, а другое — воплотить в реальность.

Нашли телефон мастера, который кухонной мебелью занимается, позвонили. Приехал он быстро. Серьезный такой, деловой, много не разговаривает. Осмотрел наши апартаменты и замерами занялся. Целый час кухоньку мерил, все закоулочки изучил, записал размеры в блокнот. Получилось, что сделать надо одну тумбочку, мойку, подобие длинного ящика с дверками, чтобы трубы под окном закрыть, и столешницу на столе поменять. Свой старый стол я решила оставить. Надежный он, крепкий, что хочешь на нем делай, не сломается. О цене Алексей, так мастера звали, пообещал по телефону сказать, ему посчитать надо было. Позвонил на следующий день, и мы ахнули: 40 тысяч! Таких денег, конечно, не было, слишком дорогой наша мечта оказалась.

Знакомые посоветовали другого мастера пригласить, хорошо о нем отзывались: и делает аккуратно, и цену не заламывает, а в подарок еще комод привозит. Ну как такого не пригласить? Рамиль приехал с напарником. Молодые, приветливые, разговорчивые парни нам сразу понравились. Напарник больше молчал, производя впечатление делового человека. Вдвоем они нашу кухню за 10 минут вдоль и поперек измерили, нарисовали, даже посчитали. Вышел наш гарнитур всего на 15 тысяч. От радости мы готовы были сразу всю сумму отдать, чтобы быстрее сделали. Только мастер наш сначала договор составил, поставил печать, попросил расписаться и только после этого предоплату взял — 10 тысяч. Объяснил, что надо сначала материал закупить. Через две недели договорились встретиться. И мы стали ждать. Ожидание исполнения мечты тоже приносит счастье.

Только ни в назначенный день, ни через месяц, ни через два мастер наш не появился. Первое время, отвечая на наши звонки, он просил подождать, ссылаясь на большое количество заказов. Мы ждали три месяца, а потом знакомый номер оказался вдруг «временно» заблокирован. Неужели обманули? Верить в это не хотелось, и мы попросили внуков съездить по указанному в договоре адресу.

Двери мастерской были закрыты. Но поскольку располагалась она в частном секторе, хозяина здания ребята нашли быстро. Оказалось, что помещение наш мастер брал в аренду и сначала действительно делал там мебель. Были и рабочие, и материал, и заказчики, а потом все пропало. Рабочие уволились, станки сиротливо пылились, а самого предпринимателя здесь уже давно никто не видел. Обманутые заказчики (оказалось, мы сюда не первые приехали) пытались вернуть свои деньги, но уходили ни с чем. Вот тебе и комод в подарок! Что делать — нового мастера искать? А вдруг и он обманет? Решили обратиться в полицию.

Опергруппа прямо домой к нам приехала. Полицейские долго и подробно расспрашивали, записали все данные, сняли копии документов, пообещав во всем разобраться. Через 10 дней получили мы по почте ответ. Нам сообщали, что нашли не только нашего обманщика, но и «достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159…» Что «ущерб» наш оказался «незначительным», но «попавший в трудное финансовое положение предприниматель обязуется вернуть долг». Когда это произойдет и произойдет ли вообще, написано не было. Скорее всего, ничего не будет. Потому что заявитель, то есть я, «добросовестно заблуждалась относительно наличия факта преступления». Ну правильно, ведь сама, своими руками, отдала. И еще хотела не 10, а 15 тысяч предоплаты дать, а теперь виноватых ищу.

В тот момент представила я себя пожилой героиней сказки Пушкина, которая сидит у разбитого корыта. Очень я в детстве эту сказку любила. Всегда над старухой смеялась — не умела она ценить то что есть, за это и поплатилась. Так и я: размечталась о гарнитуре, столько хлопот людям доставила, а в результате опять к своей старой кухне вернулась…

Но опускать руки не в моих правилах. Попросила я внуков привезти мне из города краску и занялась косметическим ремонтом. Выкрасила свой старый стол в розовый цвет. У солдатика верх белым оставила, а низ розовым сделала, трубы под окном тоже покрасила. Нарядную клеенку на стол постелила. На окно новые занавески повесила. Кухня, конечно, сразу преобразилась: светлая, красивая, как будто даже просторнее стала. Но со своей мечтой я не рассталась, верю, что когда-нибудь она обязательно исполнится.

Парнишку того, мастера кухонного, жалко: не с того человек жизнь начинает. Да бог с ним… Есть совесть — отдаст деньги, а нет — не разбогатеет на наши 10 тысяч. А может, и правда финансовые затруднения у него начались. Из-за этого ковида не только маленькие, но и многие большие фирмы разорились. Все может быть, но ведь тогда объяснить по-человечески надо, зачем же прятаться? Не можешь приехать — позвони, и дело бы до полиции не дошло. Так хочется верить, что честным человек окажется. Но пока его телефон загадочно молчит.

Внимательно изучив материалы интернет-порталов по оказанию юридических услуг населению, мы с дедом узнали, что можно подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд, что по сути одно и то же: «Исковое заявление о начале разбирательства по делу о возврате предоплаты ничем не отличается от жалобы в Роспотребнадзор». Думаю, делать этого мы не будем: дороже встанет.

Рассказ 80-летней жительницы села Кощаково Пестречинского района Лидии Павловны Савадеровой записала Галина ШМЕЛЕВА