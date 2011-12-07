В 2020 году госархивы приняли на хранение 14 тыс. документов о 100-летии ТАССР

В 2020 году госархивы приняли около 14 тыс. фото- и видеодокументов, планов, сценариев и других, связанных с празднованием 100-летия со дня образования ТАССР, сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на итоговой коллегии ведомства.

«В год празднования 100-летия образования Татарской АССР архивами республики совместно с республиканскими органами власти, органами местного самоуправления и организациями проводилась работа по формированию и сохранению в архивном фонде коллекций документов, свидетельствующих о том, как республика отмечала это знаменательное событие», — рассказала Габдрахманова.

В архивах РТ хранятся 12 тыс. фотографий, 586 видеодокументов, 29 фотоальбомов и многое другое.