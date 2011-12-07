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Госсовет РТ обратился к Дмитрию Медведеву с предложением штрафовать водителей

Госсовет РТ обратился к Дмитрию Медведеву с предложением штрафовать водителей
Государственный Совет РТ обратился к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с предложением штрафовать водителей, которые снимают или скрывают номера своих транспортных средств во время парковки.  Это касается платных парковок и дорог, где установлены соответствующие знаки. Соответствующий текст обращения был принят на прошедшем сегодня сорок пятом заседании парламента, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. 
КВ
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