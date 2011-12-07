Госсовет РТ обратился к Дмитрию Медведеву с предложением штрафовать водителей

Государственный Совет РТ обратился к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с предложением штрафовать водителей, которые снимают или скрывают номера своих транспортных средств во время парковки. Это касается платных парковок и дорог, где установлены соответствующие знаки. Соответствующий текст обращения был принят на прошедшем сегодня сорок пятом заседании парламента, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.