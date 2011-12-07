В Мамадыше зарегистрировали брак 81-летний жених и 65-летняя невеста

В Мамадыше сыграли свадьбу 81-летний жених и 65-летняя невеста, сообщает газета «Нократ».

Пара расписалась в красивую дату 12.02.2021.

Маслави Гаффаров и Мунира Набиуллина познакомились в 2016 году в районном Доме культуры на концерте. Маслави занял зрительской место, рядом с которым сидела Мунира. Женщина сразу приглянулась мужчине, он узнал, что Мунира похоронила мужа и живет с семьей сына. Они обменялись телефонами и каждое утро после встречи созванивались.

Однажды Маслави позвал Муниру домой и сделал ей предложение. Мансур хазрат одобрил желание пары быть вместе и провел церемонию. Официально зарегистрировать отношения пара решила после пятилетнего союза.

«Желаю, чтобы дальше наша совместная жизнь складывалась так же красиво. Нас обоих судьба жестоко испытала. Мы оба похоронили своих супругов. У обоих до этого были счастливые семьи, дети. Но все идет от Бога. Значит, так должно быть», — поделилась с журналистами Мунира апа.