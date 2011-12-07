«Выселяем» из квартиры ненужные вещи

Психологи отмечают, засилье старых вещей мешает развиваться и пускать в жизнь новое и полезное. Пыльные статуэтки, вазочки с отбитыми ручками, полинявшие от стирки футболки «съедают» наш потенциал и прямо-таки высасывают жизненную энергию. Так что долой ненужный хлам!Простые правилаУ нас дома действует несколько простых правил. Главное - не допускать появления ненужных вещей. Все нелепые сувениры, аляповатая подаренная одежда, никому не подошедшая косметика не складируются на всякий случай, а сразу отправляются на поиски новых хозяев: продаются, отдаются бесплатно. В крайнем случае - выбрасываются. Но даже при таком подходе вещи все равно накапливаются, заполняя все свободное пространство. Поэтому наше второе правило: регулярная инвентаризация шкафов, лоджии и прочих мест, где любит скапливаться старье. Кажется, в своей квартире вам знаком каждый уголок. Но давно ли вы разбирали кладовку? Знаете ли, чем забиты ящики на кухне? Ревизию нужно делать постоянно. Это не только позволит «размусориться» и выкинуть все ненужное, но и сэкономит семейный бюджет - часто мы просто забываем о запасах в глубине шкафов и идем за покупками снова и снова.Конечно, если ненужные вещи копились годами, то подступиться к «размусориванию» сложно. Можно начать с простого: разобрать шкаф с одеждой. Вещи, которые уже не по размеру или в плохом состоянии, безжалостно выбрасываем. И не нужно хитрить, оставляя их для дома или дачи! Первое время я откладывала старые джинсы и футболки в отдельную «дачную» стопку. Через несколько лет этих вещей стало больше, чем приличной одежды. А стопка заняла целую полку в шкафу. Да я и на даче-то столько не бываю! Теперь остался только один «огородный» комплект одежды. А былая гора выцветших и растянутых старых вещей сдана во вторсырье.Куда отдатьНаиболее ценные вещи можно попытаться продать. Проще всего найти покупателей для новой или почти новой бытовой техники, спортинвентаря, хорошей мебели. Намного хуже продается бэушная детская одежда. Малыши растут очень быстро, объявлений о продаже почти новых комбинезонов и сапожек переизбыток. Зато при необходимости можно купить детские вещи очень дешево. Так, мы приобрели шикарную коляску 3 в 1 по цене, в четыре раза ниже рыночной.Новую или в очень хорошем состоянии одежду принимают благотворительные организации. Особенно в сезон востребованы теплые вещи. Это отличная возможность дать новую жизнь неношеным вещам, когда-то из-за желания сэкономить купленным про запас. И даже совсем ветошь (рваные простыни, ненужные тряпки) не обязательно выкидывать. Несколько крупных магазинов принимают такие вещи на переработку. Потом из них производят новую ткань и шьют новую одежду. В некоторых случаях взамен можно получить купон на 15-процентную скидку на следующую покупку.Кому это нужноУдивительно, но даже самые странные и бесполезные вещи рано или поздно находят новых хозяев. Советская бытовая техника, старые сервизы, запылившиеся книжные многотомники… Не стоит бояться, что продать можно только настоящий антиквариат. Например, популярные когда-то радиоприемники «Мещера-пт-201-1» и «Альпинист-рп-221», пылившиеся в квартире у бабушки, также нашли новый дом.Мой личный рейтинг возглавляет продажа беговых кроссовок разного размера. Когда заметила, что один больше другого на сантиметр, возвращать в магазин было уже поздно. К счастью, нашелся покупатель с… разными ногами, который захотел приобрести эти кроссовки за 500 рублей. Пригодилась кому-то и слегка поеденная молью норковая шапка, а также детские деревянные лыжи, пролежавший 10 лет на балконе металлический багажник на автомобиль. Без лишних вещей дома и в гараже сразу стало просторнее.Ищем для вещи новый домЕсть несколько секретов, позволяющих пристроить практически любую вещь. Информацию о продаже или готовности отдать что-либо бесплатно удобно выставить на электронной площадке бесплатных объявлений. Уделить внимание стоит следующим моментам:1. При продаже не надо слишком завышать цену. Для «жабы», которая «душит» и не дает продавать бывшие в употреблении вещи по цене в 10 раз ниже рыночной, есть следующие аргументы. Первый: лучше продать вещь за 100 - 200 рублей, чем она будет годами лежать и занимать драгоценные квадратные метры. Второй: даже небольшая сумма - это лучше, чем ничего.2. Уметь делать хорошие фотографии и описание. Не стоит ограничиваться общими словами, например: «Коляска после одного ребенка» или «Зимнее пальто в отличном состоянии». Чтобы привлечь покупателей, желательно максимально подробно указать фирму, модель, важные характеристики товара и приложить качественные фото. Не поленитесь сделать снимки при дневном освещении и с разных ракурсов. Ведь иначе покупатель не узнает, что скрывается под скупым описанием «модные туфли»: дизайнерские лодочки или произведение безымянных китайских авторов.3. Сезонность играет большую роль при продаже коньков, велосипедов или зимней детской одежды. Например, в конце зимы можно даже не пытаться выставлять на продажу лыжи, уберите их - пусть ждут своего часа в кладовке. К декабрю спрос на них возрастет, тогда-то лыжи можно снова достать из кладовки. И они наверняка найдут новый дом.Конечно, намного проще дойти до мусорки и выбросить все ненужное в контейнер. А потом отличные вещи, которые могли бы еще послужить кому-нибудь, будут гнить на свалке, вместо того чтобы начать вторую жизнь у новых хозяев. Но мы же готовы потратить немного времени ради экологии и доброго дела, правда?