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«Протяни руку городу!» — проект «Пульсация» объявляет начало творческого конкурса

15 августа на Кремлёвской Набережной Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения «Пульсация».

15 августа на Кремлёвской Набережной Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения «Пульсация»*. Проект «Пульсация» — объединяет в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!

К участию приглашаются жители Казани 14 до 40 лет.

Конкурс пройдет в три этапа и будет разделен на два направления — музыка и хореография:

Первый этап

— заочный (до 20 июля). Участникам необходимо заполнить анкету на сайте — http://pulseartfest.ru/ и отправить видео своего выступления.

Второй этап

— очный (до 13 августа). По итогам заочного этапа 10-ти лучшим участникам, в каждом из направлений, будет снято видео с выступлением, которое будут оцениваться онлайн-голосованием в соцсетях фестиваля и жюри конкурса.

Третий этап

— итоговый концерт 15 августа, где будут объявлены победители фестиваля в каждом из направлений. Победители получат дипломы и приятные подарки от организаторов и партнеров Фестиваля.

Организатор фестиваля — крупнейшее в России сообщество доноров крови DonorSearch.org.

С подробной информацией о конкурсе и программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта «Пульсация» — http://pulseartfest.ru/

*В случае сохранения действующего ограничения на проведение массовых мероприятий фестиваль пройдёт в онлайн-формате.

КВ
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