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В Татарстане открылся прием заявок для участия в фестивале «Алтын каләм — Золотое перо»

Попробовать свои силы в творческом состязании могут юные журналисты в возрасте от 10 до 20 лет.

В Республике Татарстан открылся прием заявок для участия в XXV Республиканском фестивале детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Попробовать свои силы в творческом состязании могут юные журналисты в возрасте от 10 до 20 лет. Главный приз – надежная путевка в будущую творческую профессию.

Срок подачи заявок - до 20 июля 2020 года. 

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в группе во «ВКонтакте».

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