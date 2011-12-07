В Татарстане открылся прием заявок для участия в фестивале «Алтын каләм — Золотое перо»

В Республике Татарстан открылся прием заявок для участия в XXV Республиканском фестивале детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Попробовать свои силы в творческом состязании могут юные журналисты в возрасте от 10 до 20 лет. Главный приз – надежная путевка в будущую творческую профессию.

Срок подачи заявок - до 20 июля 2020 года.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в группе во «ВКонтакте».