В Юдино задержали мужчину, который украл на вокзале забытый телефон

В Юдино задержали мужчину, который «прикарманил» на вокзале забытый телефон.

Как сообщили в Казанской транспортной полиции, инцидент произошел после покупки билета в пригородной кассе. Женщина забыла телефон на полке, после чего ситуацией воспользовался 57-летний житель чувашского села Урмары. Пока она заметила пропажу, тот уже забрал гаджет себе.

Его нашли и возбудили против него дело по статье «Кража». Теперь жителю Чувашии грозит до пяти лет лишения свободы.