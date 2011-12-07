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В Юдино задержали мужчину, который украл на вокзале забытый телефон

57-летнему уроженцу Чувашии грозит до пяти лет лишения свободы.

В Юдино задержали мужчину, который «прикарманил» на вокзале забытый телефон.

Как сообщили в Казанской транспортной полиции, инцидент произошел после покупки билета в пригородной кассе. Женщина забыла телефон на полке, после чего ситуацией воспользовался 57-летний житель чувашского села Урмары. Пока она заметила пропажу, тот уже забрал гаджет себе.

Его нашли и возбудили против него дело по статье «Кража». Теперь жителю Чувашии грозит до пяти лет лишения свободы. 

КВ
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