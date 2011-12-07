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Полиция Татарстана зафиксировала около 9 тысяч краж и мошенничеств в этом году

Ныне преступления стали сложнее в раскрытии, поскольку преступники сейчас не сидят в одном городе.

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД по РТ Эдуард Габдрахманов сообщил о количестве зарегистрированных преступлений в этом году. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам Габдрахманова, по сравнению с прошлым годом рост краж и мошенничеств в этом году составил 55%. За десять месяцев этого года полиция Татарстана зафиксировала около 9 тысяч таких преступлений, где раскрывается каждое десятое. Однако, как рассказал начальник, ныне они стали сложнее в раскрытии, поскольку преступники сейчас не сидят в одном городе. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов приходится ездить по России от Калининграда до Владивостока. 

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