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В Челнах пройдут соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам

В рамках III этапа чемпионата России спортсмены определят быстрейших в зачетной группе «N-1600». Кроме того, в рамках III этапа Кубка России гонщики будут состязаться в дивизионе «Национальный».
На сегодняшний день для участия в чемпионате России (зачетная группа «N-1600») и Кубке России (дивизион «Национальный») заявилось 24 спортсмена из Кургана, Москвы, Московской области, Ижевска, Казани, Тюмени, Тольятти, Сызрани, Екатеринбурга и Чебоксар.Торжественное открытие соревнований состоится 17 февраля в 11:00 (на трассе). В дни соревнований также традиционно пройдет очередной этап чемпионата Республики Татарстан по зимним трековым автомобильным гонкам и «Кубок Салавата» в классе «А-1600».
КВ
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