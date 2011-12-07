В Челнах пройдут соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам

На сегодняшний день для участия в чемпионате России (зачетная группа «N-1600») и Кубке России (дивизион «Национальный») заявилось 24 спортсмена из Кургана, Москвы, Московской области, Ижевска, Казани, Тюмени, Тольятти, Сызрани, Екатеринбурга и Чебоксар.Торжественное открытие соревнований состоится 17 февраля в 11:00 (на трассе). В дни соревнований также традиционно пройдет очередной этап чемпионата Республики Татарстан по зимним трековым автомобильным гонкам и «Кубок Салавата» в классе «А-1600».