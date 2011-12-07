Учащимся Казани в ПИК «Идел-Пресс» и Таткнигоиздате рассказали о работниках печатного дела

В полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» и Татарском книжном издательстве прошел день открытых дверей. В рамках объявленного в Татарстане Года рабочих профессий школьники и студенты смогли больше узнать о работниках, связанных с издательской и полиграфической деятельностью.Учащиеся лицея № 121, гимназии № 16, студенты КНИТУ (КХТИ) и других учебных заведений республики увидели процесс создания книг, журналов, газет. Печатники, технологи, дизайнеры и редакторы подробно рассказали о нем, чтобы школьники и студенты смогли с разных сторон познакомиться с соответствующей областью профессиональной деятельности.Главные редакторы татарстанских журналов «Идель», «Сабантуй», «Салават купере» и «Ялкын» рассказали экскурсантам, как собираются материалы для номеров, как готовятся репортажи и статьи. Учащиеся смогли предложить свои идеи для журналов.Затем специалисты рассказали, как создаются дизайн-макеты книжных изданий. Экскурсантам показали работу технологов в печатном цеху, продемонстрировали, как из отдельных напечатанных листов собирают брошюры, книги, журналы.ПИК «Идел-Пресс» является одной из площадок подготовки татарстанских участников к финалу чемпионата России по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдет в Казани с 20 по 24 мая, и международному чемпионату WorldSkills, который состоится в столице Татарстана с 20 по 27 августа. Местом проведения состязаний станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Трое студентов КНИТУ готовятся представлять Татарстан в компетенции «Печатные технологии в прессе».Мировой чемпионат по профессиональному мастерству соберет молодых профессионалов из более чем 60 стран мира, которые будут состязаться в 56 компетенциях.Президент РТ объявил 2019-й в Татарстане Годом рабочих профессий. По его словам, развитие сферы рабочих профессий является необходимым условием развития бизнеса.