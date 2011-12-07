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В Татарстане троих работников организации поймали в момент кражи дизельного топлива

В общей сложности подозреваемые слили более 700 л топлива.

В Казани на станции Круглое Поле полицейские задержали троих сотрудников организации, пытавшихся похитить 140 л дизельного топлива, сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Следствие установило, что подозреваемые и ранее сливали горючее. В общей сложности они похитили 778 л топлива, тем самым причинив ущерб организации в 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. 

КВ
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