В Татарстане троих работников организации поймали в момент кражи дизельного топлива

В Казани на станции Круглое Поле полицейские задержали троих сотрудников организации, пытавшихся похитить 140 л дизельного топлива, сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Следствие установило, что подозреваемые и ранее сливали горючее. В общей сложности они похитили 778 л топлива, тем самым причинив ущерб организации в 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.