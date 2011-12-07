На организацию фестиваля «Вкусная Казань» выделено почти 3,5 млн рублей

Из бюджета Татарстана на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» направят почти 3,5 млн рублей. Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

В документации к тендеру сказано, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 472 569,58 рублей. Заказчиком выступает комитет по развитию туризма Казани.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что мероприятие запланировано на 18−19 сентября. В этом году планируется организация шоу-программы в четырех зонах: «Национальная кухня», «Кулинария и напитки», «Стритфуд и кухни на колесах» и «Зона мастер-классов».