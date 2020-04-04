Минтранс России против пешеходов: разрешат ли электросамокатам гонять по тротуарам на скорости?

Правила, закрепляющие статус электросамокатов и других СИМов, разрабатывали в течение трех лет. Тема появления на тротуарах мчащихся владельцев тяжелых двухколесных средств передвижения вызывает бурное общественное обсуждение. На одной стороне баррикад — возмущенные пешеходы, чья спокойная жизнь закончилась, на другой — сторонники удобного и доступного средства мобильности в городе. Какой компромисс должен быть достигнут между ними?

Ограничение по скорости и массе

Минтранс России предлагает запрет для владельцев СИМов разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части. Между прочим, ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару. Чувствуете уже разницу в пользу электросамокатчиков?

При этом, как будет контролироваться это ограничение, неясно, отмечает издание «Коммерсантъ». Как вариант, например, мэрия Москвы предложила на всех ввозимых в страну и производимых на территории России электросамокатах использовать лишь такое программное обеспечение, которое само не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

В предложенных поправках в ПДД сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части вместе с другими транспортными средствами, при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.

При этом вводится ограничение по массе. СИМ должно весить не более 35 кг, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне при отсутствии велодорожки.

Компенсация ущерба

И вот какие комментарии по этому поводу уже появились. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что СИМ должны двигаться только по велодорожкам, при отсутствии последних гражданин должен спешиться и вести электросамокат по тротуару со скоростью пешехода.

Предлагаемые поправки, считает Соколов, снимают обязанность с пользователя СИМ компенсировать ущерб здоровью при аварии. В то время как водители авто, мотоциклов, мопедов обязаны это делать по Гражданскому кодексу.

Конечно, такое предложение представители компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, назвали нереальным и невыполнимым ввиду большой популярности и массовости СИМов.

Что же касается Казани, то новая редакция ПДД вступит в полное противоречие с правилами для арендаторов электросамокатов, установленными недавно в столице Татарстана.

Согласно соглашению, достигнутому этим летом между исполкомом Казани и компаниями, предоставляющими электросамокаты в аренду, самокатчикам в столице РТ запрещено выезжать на дороги для автомобилей, по велодорожкам разрешено двигаться не быстрее 15 км/ч, а по тротуарам — не быстрее 10 км/ч.

Частники в стороне

Представитель ФАР «Федерация автомобилистов России» в Республике Татарстан Рамиль Хайруллин ограничения скорости до 25 км/ч считает потенциально опасными и вот почему. «Конечно, если все станут следовать этой верхней планке скорости, на тротуарах ужас что начнется! Пешеходы будут, как кегли, разлетаться! — прогнозирует эксперт. — Мне кажется, они погорячились устанавливать ограничения 25 км/ч в зонах, где люди ходят. Конечно, пешеходам все равно придется делить тротуар со средствами индивидуальной мобильности, но надо сильнее ограничивать скорость».

А между тем пока в стороне остается другая, даже более значимая проблема. Сейчас ведь речь идет только об ограничительных мерах, которые должны соблюдать компании, предоставляющие электросамокаты и другие СИМы в аренду.

А как ограничить скорость частных электросамокатов, характеристики которых позволяют им разгоняться до 100 км/ч?!

Как отмечает издание «Коммерсантъ», после голосования на рабочей группе в аналитическом центре при правительстве России поправки Минтранса РФ должны быть направлены на утверждение в правительство.

Поживем — увидим, чьи доводы оказались сильнее: огромной армии пешеходов или счастливых обладателей СИМов.