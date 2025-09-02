В Казани с 4 по 7 сентября пройдет этно-fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

С 4 по 7 сентября на набережной озера Кабан в Казани пройдет фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Центральным событием станет выставка-ярмарка с мастер-классами от лучших ремесленников России и гала-показ этнической моды 6 сентября в новом здании театра Камала.

Участниками фестиваля станут дизайнеры из семи стран, включая Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, ОАЭ и Китай. В программе — панельные дискуссии с экспертами министерств культуры, лекции искусствоведов и творческие семинары. Проект реализуется при поддержке национального проекта «Семья».

Организаторами выступают Ресурсный центр инноваций в сфере культуры РТ и Ассоциация «Наследие и традиции». Вход на все мероприятия будет свободный.