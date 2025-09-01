В Казани инвестирует 10 миллионов рублей в благоустройство улицы Батурина

В рамках проекта по благоустройству территории у Казанского кремля на улице Батурина будут установлены четыре эксклюзивные гранитные скамейки общей стоимостью 4 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале госзакупок, каждая скамейка оценивается примерно в 1 миллион рублей.

Проект предусматривает комплексное озеленение участка протяженностью 1,1 км, включающее высадку туй сорта Tini Tim и гортензий Summer Snow, устройство партерных газонов и мульчирование корой лиственницы. Общая стоимость контракта составляет 9,8 миллиона рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Особые требования предъявляются к материалам: гранитные блоки должны быть добыты в восточной части Верхне-Исетского массива (1-й класс), а дубовый брус для сидений — обработан антисептиками и покрыт яхтенным лаком. Подрядчик обязан завершить все работы до 1 ноября 2025 года и предоставить 5-летнюю гарантию.