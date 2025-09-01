В Казани задержан нетрезвый водитель, пытавшийся скрыться от полиции в СНТ

31 августа 2025 года сотрудники ГИБДД Казани задержали 34-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался избежать проверки, совершив опасный маневр на автомобиле Lada Largus. При виде патруля водитель резко развернулся и предпринял попытку скрыться, спровоцировав кратковременное преследование.

Инцидент завершился на территории садового товарищества «Энергетик», где нарушитель, бросив транспортное средство, попытался скрыться пешим порядком. При задержании мужчина оказал активное сопротивление: размахивал руками, хватал сотрудников за форменную одежду и игнорировал требования прекратить противоправные действия. Для пресечения сопротивления правоохранители применили физическую силу и наручники.

Автомобиль задержанного помещен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям за управление транспортным средством в состоянии опьянения, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и оставление места остановки.