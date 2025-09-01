На трех маршрутах автобусов в Казани появилась новая остановка «Переулок Залесный»

Город
1 сентября 2025  22:57

С 1 сентября в казанской маршрутной сети произошли изменения: на улице Залесной введен новый остановочный пункт «Переулок Залесный» для автобусов №36а, 46 и 72, сообщает комитет по транспорту Казани. Остановка расположена у дома №86, что улучшит транспортную доступность для жителей нового жилого комплекса.

Наиболее значительные изменения коснулись маршрутов №46 и №72: теперь они совершают разворот в тоннеле на улице Залесной, что позволит оптимизировать движение и сократить интервалы. Маршрут №36а сохраняет прежнюю траекторию, но с добавлением новой точки остановки.

Новости
