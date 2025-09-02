Татарстан инвестирует 25 млн рублей в борьбу с опасным борщевиком Сосновского

В 2025 году республика направит 25 миллионов рублей из бюджета на системную борьбу с борщевиком Сосновского, представляющим серьезную угрозу для экологии и здоровья населения. Средства будут распределены между муниципальными районами и городскими округами в зависимости от масштабов распространения опасного растения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ разработало механизм целевого финансирования, где объем субсидий определяется фактической площадью засоренных территорий. Ежегодные ассигнования стали частью системной работы по защите местных экосистем от инвазивного вида, чей сок вызывает серьезные ожоги у людей и животных.

Особое внимание уделяется землям муниципальной собственности, где борщевик представляет наибольшую опасность для населения. Программа включает как механическое уничтожение растений, так и применение современных агротехнических методов предотвращения их распространения.