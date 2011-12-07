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Татарстанцам расскажут об организации горячего питания учащимся 1-4 классов

16 октября пройдет прямая связь с заместителем премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой и главой минобразования РТ Ильсуром Хадиуллиным.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева совместно с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным расскажут татарстанцам об организации горячего питания в начальных классах, сообщает пресс-служба минобразования РТ.

Прямая связь пройдет 16 октября с 11.00 до 13.00 в Общественной палате РТ.

Интересующие вопросы жители республики могут задать заранее по электронной почте: op.rt@tatar.ru или через интернет-приемную. 16 октября вопросы принимаются по телефону: 8(800) 350-44-72.

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