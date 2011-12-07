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Качаловский театр заработал за год 62 млн рублей

Такую цифру назвал художественный руководитель — директор театра Александр Славутский в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
«В этом году мы заработали 62 млн рублей. Это достаточно много, если учесть, что нас финансируют где-то на 100 млн рублей», — сказал Славутский.«Если бы могли позволить себе работать, как вахтанговцы, и делать билеты от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, то мы бы работали на их уровне. Правда, у нас зал чуть поменьше», — объяснил худрук-директор КАРБДТ им. Качалова.Интервью с Александром Славутским читайте на сайте sntat.ru. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
КВ
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