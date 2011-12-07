В Казани желающие могут записаться на бесплатные занятия по английскому, китайскому и турецкому языкам

Языковые курсы проводит Культурно-просветительский центр имени святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, действующий при миссионерском отделе Казанской епархии. Набор во все языковые группы еще ведется, занятия стартуют в ближайшее время. По каждому языку занятия будут проводиться один раз в неделю. Казанцам, желающим записаться на курсы по английскому языку, необходимо предварительно пройти тест для определения уровня владения языком.В настоящее время организаторы проекта набирают не только учеников, но и команду из студентов, волонтеров, преподавателей русского и иностранных языков, сообщается на сайте мэрии Казани.Кроме того, для взрослых и студентов будут проводиться занятия в формате библейского клуба: учащиеся будут изучать и обсуждать священные тексты на английском языке. Желающие записаться на курсы, пройти тест на определение уровня владения английским и уточнить информацию о занятиях могут обращаться по телефону 8-937-777-66-44.