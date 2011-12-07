В Казани еще у 32 человек выявили коронавирус

В Татарстане за сутки зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 29 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Среди заболевших: один несовершеннолетний, 4 — из возрастной категории от 18 до 30 лет, 15 — = от 30 до 50 лет, 9 — от 50 до 60 лет, 16 –от 60 до 70 лет, 13 — от 70 до 80 лет, 7 — от 80 до 90 лет.

Больше всего новых заболевших в Казани (32) и в Набережных Челнах (6). Еще в 16 районах от 4 до 1 заболевших.

Всего, по данным на 16 февраля, в Татарстане зарегистрировано 17 302 случая COVID-19. За весь период выздоровели 13 782 (+78 за минувшие сутки).

Провакцинированно 48 204 татарстанца (+4 510 за сутки), 9 242 из них прошли второй этап вакцинации.