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Любителей литературы и поэзии из РТ приглашают к участию в фестивале «Чеховская осень»

Фестиваль приурочен к 100-летию создания Дома-музея им А.П. Чехова в Ялте.

Любителей литературы и поэзии из Татарстана приглашают принять участие в XI Международном литературном фестивале «Чеховская осень».

Как сообщили в Союзе писателей Крыма, фестиваль, приуроченный к 100-летию создания Дома-музея им А.П. Чехова в Ялте, был перенесен с 2020 года из-за пандемии.

Фестиваль будет проходить в онлайн-формате до 30 апреля.

К участию прилагаются любители литературы и поэзии, исполнители авторской песни, журналисты и общественные деятели и все, кто интересуется литературой и искусством. Их ждут круглые столы «Чеховские литературные тропы», мастер-классы с известными поэтами и прозаиками, конференции с издателями книг и журналов, а также встречи писателей в режиме «Свободный микрофон».

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