Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков привился первым компонентом вакцины от коронавируса.

Он рассказал, что ранее уже переболел коронавирусом, от чего заразил свою жену, маму и детей. Поэтому, чтобы не заразиться вновь он решил сделать прививку «Спутником V».

«Прививаясь, я понимаю, что возможность заболеть стремится к минимуму», — сказал он.

Также к вакцинации присоединились некоторые сотрудники «Татмедии», куда приехали врачи 16-й горбольницы.