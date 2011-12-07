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Жаворонков привился первым компонентом вакцины от коронавируса

Также к вакцинации присоединились некоторые сотрудники «Татмедиа», куда приехали врачи 16-ой горбольницы.   

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков привился первым компонентом вакцины от коронавируса.

Он рассказал, что ранее уже переболел коронавирусом, от чего заразил свою жену, маму и детей. Поэтому, чтобы не заразиться вновь он решил сделать прививку «Спутником V».

«Прививаясь, я понимаю, что возможность заболеть стремится к минимуму», — сказал он.

Также к вакцинации присоединились некоторые сотрудники «Татмедии», куда приехали врачи 16-й горбольницы.  

КВ
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