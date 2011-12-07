Рустам Минниханов пообщался с татарстанскими блогерами

Первое лицо РТ Рустам Минниханов организовал встречу с представителями современного интернет-сообщества Татарстана. Блогеры презентовали Рустаму Минниханову видеогид по историческим достопримечательностям республики «Истории Татарстана». А также высказали свои мысли на тему пропаганды внутреннего туризма посредством соцсетей.

В ходе встречи Рустам Минниханов назвал родной ему уголок в республике, который вызывает приятные воспоминания, связанные с детством.

«Самое близкое место для меня — это место моего рождения. Оно находится в Рыбно-Слободском районе рядом с деревней Новый Арыш. Один раз в год я стараюсь там побывать. Сейчас там пасека, лес, домов нет. Понятно, что таких родных мест много. В том числе и там, где я вырос — в поселке Лесхоз Сабинского района, но то место в лесу, где мы с братом родились, самое сказочное и приятное», — поделился Президент РТ.

Мероприятие состоялось в библиотеке № 26, расположенной в Кировском районе нашего города. Это 1-е учреждение в столице РТ, которое совмещает в себе задачи книгохранилища и модного публичного пространства. Во время путешествия по учреждению Минниханова сопровождала Помощник Главы РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.