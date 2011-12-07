Грозит ли нам психическая COVID-эпидемия?

— Лейла Казбековна, повлиял ли коронавирус на количество психически больных людей?

— Вспышка COVID-19 в России началась в марте. Случилось так, что пандемия подхватила сезонный ритм обострений психических заболеваний. Как раз в этот период стремительно ухудшается состояние душевнобольных. Именно поэтому очень сложно понять, то ли сама пандемия явилась запускающим механизмом заболеваний, то ли просто наступил сезон обострений.

— Много ли появилось пациентов, связанных с «ковидсодержащей» информацией?

— Засилья таких больных нет. Это объясняется еще и следующим обстоятельством. Двухмесячная изоляция стала для нас периодом выжидания. На самом деле люди не знают, чем все это закончится. Денежные запасы еще не иссякли. Массового увольнения сотрудников пока не наблюдается. Все ждут перемен, снятия карантина. Спасают вера в будущее и поддержка на государственном уровне… Никто ведь не говорит о том, что будет большая американская депрессия по типу 20-х годов прошлого века. Именно тогда из-за тотальной безработицы резко возросло число суицидов. Никто искусственно не снижает нам настроение. Паника создается только в интернете. Но там очень много фейков. А умение обращаться с информацией давно стало практическим навыком.

Российское население глубоко в депрессию не впадает. Пока. Если все-таки возникнут депрессивные расстройства в связи с изменившимся экономическим и социальным статусом людей, наступит новая, «постковидная», эпоха. Мы, психиатры, сразу заметим перемены. Вот тогда начнется поступление пациентов с жалобами на подавленное настроение, нежелание жить и с пессимистическим видением будущего. Отсутствие источников дохода, нехватка денег, переживания за судьбу близких послужат толчком своеобразной психической эпидемии.

— А есть ли вообще негативные последствия карантина?

— Этот двухмесячный период нельзя назвать безоблачным. У людей стали чаще возникать тревожные расстройства. Многих мучают навязчивые идеи и сомнения: «Рожать ли второго ребенка?», «Может, напрасно взяли ипотеку в такой трудный период?», «Стоит ли держать деньги в банке?» Все эти раздумья — база для возникновения различных невротических нарушений. К этой же категории тревожных расстройств относятся фобии. Их немало. Например, вначале был животный страх перед пандемией. Ужасала неизвестность. Все боялись, что нас ждет новая «испанка» или лихорадка Эбола.

Теперь многие страшатся выходить из карантина. Только подумайте: два месяца люди прожили словно в капсуле. Отгоняли мысли о грядущих переменах и трудностях. Конечно, многие рвутся на работу, но кто-то уже привык к карантинному существованию. Эта социофобия, боязнь свободы, аналогична тому, что чувствует женщина после трехлетнего пребывания в послеродовом отпуске.

— Чего ждать в ближайшее время?

— Началось лето. В летний период психические заболевания немного снижают темп прироста и как бы уходят на каникулы. Солнечный свет, которого сейчас много, оказывает глубокое положительное влияние на психическое здоровье. Начинает активно работать мелатонин — гормон сна и молодости. Хорошая погода, пребывание на свежем воздухе, летние фрукты приносят ощущение счастья. В людях просыпается надежда на будущее.

— Что происходит сейчас?

— Полагаю, что часть населения страны ощущает постоянное беспокойство. Человек живет обычной жизнью, но в сердце поселилась и трепыхается тревога. Периодически возникает предчувствие беды, словно должно случиться что-то плохое. Появляется стремление ловить негативную информацию в интернете, в СМИ, в беседе со знакомыми, а позитивная информация не воспринимается. Сопутствующие проявления данного расстройства многообразны. Например, постоянно напряжены мышцы. Или человека не переставая бросает то в жар, то в холод.

— От чего зависит устойчивость к «постковидной» реальности?

— Свойства психики у людей разные. Есть гармоничные личности, устойчивые к стрессу. Встречаются и акцентуанты. Лица, обладающие характером, при котором отдельные его черты чрезмерно усилены. Как правило, акцентуантам-психастеникам свойственны такие особенности, как мнительность, боязливость, застревание на мелочах и деталях, перфекционизм. Данная категория граждан особенно уязвима к внешней тревожащей информации. Другие акцентуанты тревожного типа и вовсе склонны к панике. Их личностные особенности — земляничная поляна, дающая ядовитые цветки беспокойства, навязчивости и фобий в ситуации воздействия чрезмерного и длительного стресса.

Отдельно стоит упомянуть об эмоционально неустойчивых людях. При обилии негативной информации они могут быть подвержены саморазрушительным тенденциям — алкоголизации, наркотизации, суицидальным попыткам или просто рискованному поведению. Эмоциональная неустойчивость мешает им приспособиться к сложным жизненным ситуациям — наступает психологическая дезадаптация.

— Как избежать психического расстройства?

— Кто предупрежден, тот вооружен. Преодолейте депрессивное настроение на логическом и аналитическом уровне. Посмотрите вокруг и внутрь себя. Наведите порядок в мыслях, проанализируйте ситуацию. Результаты не заставят себя ждать. Обратитесь к хорошему психотерапевту или психологу. Сейчас можно получить консультацию онлайн. И главное — не бойтесь лечиться! Не надо говорить о том, что все врачи заинтересованы лишь в том, чтобы подсадить вас на «свои» препараты. В той же Америке, например, спиртному и наркотикам предпочитают антидепрессанты. Главное — правильно подобрать и принимать соответствующие лекарства. В течение небольшого периода времени.