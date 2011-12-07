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Мишустин поздравил Минниханова с избранием на пост Президента РТ

Премьер-министр РФ отметил высокий авторитет руководителя республики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил Рустама Минниханова с избранием на пост Президента Татарстана.

В отправленной Мишустиным телеграмме он подчеркнул, что на протяжении многих лет жители республики доверяют главе Татарстана решение важных задач, и его победа на выборах это еще раз подтверждает. Также, по его словам, это говорит о его высоком авторитете в республике. Он сообщил о своей уверенности в том, что профессионализм, опыт и глубокие знания помогут Минниханову и дальше укреплять экономику и социальную сферу региона, добиваться новых успехов на благо Татарстана и всей России. После премьер-министр РФ пожелал ему крепкого здоровья, удачи и благополучия. 

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