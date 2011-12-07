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Магдеев: Надо «бить во все колокола» о нехватке лекарств

Мэр Челнов распорядился усилить контроль за наличием лекарств в аптеках.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал «бить во все колокола, когда вопрос касается жизни и здоровья людей». Градоначальник высказался о ситуации с нехваткой лекарств в аптеках.

«В данном плане никаких не должно быть субординаций, если это касается жизни и здоровья людей. Трудности с лекарствами возможны, но мы свои трудности ни на кого не перекладываем. То, что городу положено, давайте будем просить. И даже требовать», — сказал Магдеев, отметив, что в случае ухудшения ситуации нужно будет выходить «на республику».

Мэр также распорядился усилить контроль за наличием лекарств в аптеках и больницах Челнов, а также отметил, что ряд профилактических учреждений уже получили замечания. 

КВ
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