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Профессор КФУ: В Казани температура опуститься до -20 градусов мороза

Резкое похолодание придет в Казань уже в предстоящую субботу.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайшее время. В Казани ожидается переменчивая погода и сильные морозы до -20 градусов, передает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что резкое похолодание придет в столицу Татарстана уже в предстоящую субботу.

В четверг в городе минимальная температура воздуха ночью составит до -6 градусов ночью, днем столбик термометра поднимется до -4. А вот в пятницу погода резко изменится – в ночные часы ожидается до -20 градусов мороза.

В воскресенье, 20 декабря, будет облачно, возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью похолодает до -14 градусов, а днем ожидается до -11. 

КВ
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