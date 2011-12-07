Профессор КФУ: В Казани температура опуститься до -20 градусов мороза

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайшее время. В Казани ожидается переменчивая погода и сильные морозы до -20 градусов, передает пресс-служба вуза.

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что резкое похолодание придет в столицу Татарстана уже в предстоящую субботу.

В четверг в городе минимальная температура воздуха ночью составит до -6 градусов ночью, днем столбик термометра поднимется до -4. А вот в пятницу погода резко изменится – в ночные часы ожидается до -20 градусов мороза.

В воскресенье, 20 декабря, будет облачно, возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью похолодает до -14 градусов, а днем ожидается до -11.