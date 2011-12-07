Московские болельщики «Спартака» возмутились действиями казанской полиции

Фанаты хоккейного клуба «Спартак» приехали в столицу поболеть за любимую команду. Матч состоялся в «Татнефть Арене» с местной командой «Ак Барс». Болельщики хоккейного клуба «Спартак» остались недовольны действиями службы столичной полиции во время матча с «Ак Барсом». Об этом сообщает телеграм-канал «Около спорта».Как сообщает этот канал, до начала матча приехавшую на игру компанию молодых людей примерно в шестьсот человек фотографировали некие люди в штатском. Они также заставляли их предъявить документы и переписывали паспортные данные. Болельщики были недовольны чрезмерной бдительностью, поскольку не нарушали общественный порядок. Они полагают, что ничем не заслужили повышенное внимание полиции. После матча полиция еще в течение 15 минут не выпускала болельщиков «Спартака» из гостевого сектора, ждали, пока выйдут местные.Сотрудники полиции пока никак не комментируют произошедшее. По словам экспертов, проводились обычные профилактические меры, а ненавязчивое внимание к болельщикам проходило строго в рамках закона.