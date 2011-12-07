Финал фестиваля «Театральное Поволжье» пройдет в Удмуртии

Финальные мероприятия фестиваля «Театральное Поволжье» пройдут в Удмуртской Республики, сообщают организаторы.

«От Республики Татарстан в окружном этапе фестиваля „Театральное Приволжье“ примут участие — спектакль „Микроскоп“ (театральная студия „Дебют“, Альметьевский государственный нефтяной институт), город Альметьевск и спектакль „Перепутанная сказка“ (Театр эстрады сатиры и юмора „ЕрашОК“ (МБУДО „Центр детского творчества“), город Казань», — сказано в сообщении.

В Ижевске уже прошло расширенное совещание по вопросам подготовки к проведению финальных мероприятий Фестиваля с зампредом президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым.

Напомним, в 2020 году фестиваль «Театральное Поволжье» стартовал 15 сентября. Финальные мероприятия пройдут в День театра 27 марта 2021 года. На данный момент проходит окружной этап — в регионах осуществляется оценка спектаклей-финалистов членами экспертного жюри

Видеоверсии спектаклей — победителей регионального фестиваля опубликованы на сайте «театральноеприволжье.рф».