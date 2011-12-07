Казанские школьники сами смогут выбирать меню в столовых

В казанских школьных столовых предлагают внедрить систему предзаказа блюд с возможностью самостоятельного выбора позиций меню. Об этом рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина на городском родительском собрании, пишет ИА «Татар-информ».

По словам Мухамедшиной, сейчас эта система находится на этапе тестирования. Внедрить ее планируется с 1 сентября.

Сейчас в действующем школьном меню насчитывается 153 наименования блюд. Оно состоит из десятка видов супов, около 50 вторых блюд, гарниры, напитки, мучные изделия. Также, в ассортимент блюд входят сезонные фрукты и овощи.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в рамках стартовавшего в Казани родительского контроля за питанием учащихся в школах был проведён опрос среди школьников, какие блюда они хотели бы видеть в школьном меню. Среди фаворитов оказались картошка, пельмени и блины.