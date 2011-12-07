Космонавт из Бугульмы Сергей Рыжиков вернулся со своим экипажем на Землю

После 185 суток, проведённых в экспедиции на Международной Космической Станции, экипаж из трёх космонавтов, капитаном которого является уроженец из Татарстана Сергей Рыжиков, вернулся на Землю. Операция завершилась благополучной посадкой корабля на территории Казахстана.

Командир экипажа Сергей Рыжиков «доложил об отличном самочувствии команды» — сообщают РИА Новости.

Для Сергея Рыжикова этот полёт стал вторым в его карьере космонавта. Ранее он 173 дня провел на околоземной орбите в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера 49-й и 50-й экспедиций на МКС.

Отметим, что помимо самого Рыжикова, его команда состояла из астронавта NASA Кэтлин Рубинс, и космонавта из России Сергея Кудь-Сверчкова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в День Космонавтики в Национальном музее РТ открылась космическая выставка «На пороге Вселенной», посвященная 60-летию первого полета человека в космос.