Во всероссийском конкурсе политологов победил татарстанец Владимир Кутилов

Владимир Кутилов победил во всероссийском конкурсе политологов. Всего в нем приняли участие 8 111 человек, в конце из них были отобраны 118 финалистов. По итогам финального этапа конкурса победителем стал Владимир Кутилов — политтехнолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов, учредитель PR-агентства «Теория Дарвина». Итоги были подведены сегодня, 17 апреля, в Москве.

«На площадке конкурса собрались политические менеджеры и аналитики со всей страны. Все финалисты — практикующие технологи с большим опытом работы. Поэтому борьба была довольно серьезная», — сказал Владимир Кутилов.

Отмечается, что победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в специальной образовательной программе и стажировке, которая будет организована в мастерской управления «Сенеж».