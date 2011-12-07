Клиники Татарстана германские медики оценили на пять

С участниками делегации встретился первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов. Зарубежные специалисты прибыли в рамках Президентской программы переподготовки управленческих кадров РТ, при участии Немецкого Дома РТ, чтобы обменяться опытом и укрепить международные деловые связи. В состав германской делегации вошли пять представителей клиник общей медицины, два представителя реабилитационной и спортивной медицины, два представителя клиники по анализу ДНК, директор и совладелец клиники эндопротезирования. Немецкие медики побывали в ведущих клиниках республики, познакомились с их работой, особо отметив при этом высокий уровень оснащенности этих лечебных учреждений самым современным высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям и мировым стандартам медицинского обслуживания населения.В рамках визита состоялись деловые переговоры в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан. Темой бесед стало обсуждение конкретных планов сотрудничества татарстанских и германских компаний в сфере здравоохранения. Программа недельного пребывания зарубежной делегации в нашей республике завершилась встречей в Немецком Доме Республики Татарстан, где для гостей подготовили концертную программу из произведений органной музыки. Культурная программа продолжилась знакомством гостей с достопримечательностями острова-града Свияжск.