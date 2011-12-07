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Абдулганиева: COVID-19 никак не изменил подход к госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Все механизмы маршрутизации, направления пациентов и оказание помощи работают в полном объеме.

Главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева сообщила, что подход к госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне коронавирусной пандемии в республике не изменился.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Абдулганиева подчеркнула, что все механизмы маршрутизации, направления пациентов и оказание помощи работают в полном объеме. То есть так же, как и до пандемии, в случае возникновения сердечно-сосудистой катастрофы, человека экстренно госпитализируют. Так, все татарстанцы, болеющие COVID-19 и у которых при этом произошел инфаркт или инсульт, получат квалифицированную помощь во временном инфекционном госпитале.


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