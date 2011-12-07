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Фактов продажи незарегистрированных препаратов и медицинских изделий в РТ за 2020 год больше, чем годом ранее

За текущий год в республике выявлено девять фактов, связанных с лекарственным оборотом.

Начальник отдела МВД по РТ Дмитрий Козлов сообщил, что за текущий год в республике зафиксировали факты продажи незарегистрированных препаратов и медицинских изделий, значения которых больше, чем в прошлом году.

По словам Козлова, уже выявлено девять фактов, связанных с лекарственным оборотом, три из них по делу производства фальсифицированных лекарств и медицинских изделий, по двум уже состоялся обвинительный приговор судов.

Кроме того, к уголовной ответственности привлекли продавцов подделки популярных противовирусных лекарств, выручка с которой составила около 115 тыс. рублей. Ввоз в республику их осуществлялся из Египта и Турции.

Также на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикер напомнил о факте продажи фальшивых тестов на COVID-19. 

КВ
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