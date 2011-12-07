Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов: Паники и растерянности нет

Об этом наша беседа с главным врачом ДРКБ Айратом Зиатдиновым.

Задача — не пропустить ковид

— Айрат Ильгизарович, как врачи ДРКБ работали и работают в этот период?

— С начала пандемии все сотрудники ДРКБ мобилизованы, как в военное время. Задача — не пропустить ковид, осложнения и при этом не прекращать полноценное лечение пациентов. Из разных отделений ДРКБ 198 человек высказали желание работать в ковид-госпитале. Там были созданы все условия для работы и жизни с соблюдением необходимых мер защиты. Была проведена учеба, даны четкие инструкции, как действовать в «красной» зоне.

— Такая массовая мобилизация в ковид-госпиталь не повлияла на лечебный процесс в ДРКБ?

— Нет, наши врачи работали вахтовым методом, помогали нам и волонтеры. Без внимания не оставался ни один пациент.

С апреля Дом Роналда Макдоналдса предоставил свои комнаты для наших специалистов. 12 врачей посменно проживали там в течение четырех месяцев. Они не уезжали домой, чтобы защитить своих родственников от возможного заражения ковидом.

По два — три месяца не видеть семью очень тяжело. Но это был их осознанный выбор. Они не могли оставить своих пациентов без поддержки и помощи. Конечно, было тяжело и сотрудникам, и пациентам, и родителям пациентов. С ними постоянно проводилась психологическая работа, были созданы комфортные условия для проживания.

Большое спасибо неравнодушным людям, которые оказывали благотворительную помощь врачам и пациентам ДРКБ, находившимся на карантине. Они привозили еду, подарки, игры. Один человек привез детям планшеты, чтобы они могли смотреть мультфильмы, играть. Кто-то обеспечивал машины скорой помощи бензином… Общая беда сплотила общество. И это не громкие слова.

Огромную роль играет и поддержка государства. Врачи получают значительные доплаты. Это хорошая мотивация.

У нас нет такого слова: «нет»

— Насколько отлажена система работы больницы в новых экстремальных условиях?

— Система отлажена и хорошо работает. Медикаментами, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты больница обеспечена в полном объеме и даже более того. Все идет в плановом порядке. Паники, растерянности, недопонимания нет.

В больнице работают профессионалы, которые знают, как действовать в экстремальных ситуациях. Педиатры — это особая каста врачей, они работают с детьми. Как бы тяжело ни было, подходят к детям с горячим сердцем и улыбкой на лице. Они всегда готовы помочь. Наш принцип: «У нас нет такого слова: „нет“!»

И отношение к врачам изменилось. Общество реально стало понимать всю значимость их работы. Пациенты видят, как врачи ежеминутно все 24 часа в сутки работают, не жалея сил, рискуя своим здоровьем и жизнью.

— Есть главный принцип работы в период пандемии?

— Главное — соблюдать все меры безопасности, чтобы снизить риск заражения. В нашей больнице этому уделяется строгое внимание. Все сотрудники обязательно проходят раз в три дня тестирование на ковид. Каждый пациент, который к нам поступает, тоже проходит тестирование. И эти меры дают результаты — за все время ни один из наших сотрудников не был инфицирован. Это говорит о хорошей организации защитных мер и ответственности наших врачей.

Надо научиться жить с коронавирусом

— Айрат Ильгизарович, что нового открыла для вас пандемия?

— Все узнали о новых возможностях дистанционной работы. Сейчас мы практически каждый день в режиме онлайн проводим консилиумы, конференции, встречи с коллегами из разных регионов России. Это очень важно, что в любой момент в случае необходимости можно оперативно получить нужную консультацию у лучших специалистов страны. И эти консультации абсолютно бесплатные. Активно сотрудничаем с научными центрами Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Тюмени, Нижнего Новгорода. Мы перенимаем опыт у них, они — у нас. Только благодаря взаимодействию, обмену информацией можем вырабатывать единые подходы для противодействия коронавирусу. Медицинское сообщество доказало, что готово работать в непривычных условиях.

— Какие еще уроки преподнесла пандемия?

— Пандемия показала, что раньше, при благополучной эпидемиологической обстановке, мы врачей-инфекционистов недооценивали. А роль этих специалистов в соблюдении эпидемиологической безопасности очень важна. Особенно в нынешних реалиях. На врачах-инфекционистах, эпидемиологах большая ответственность и большой объем работы.

В ДРКБ работает целая команда. Наша общая задача — не допустить распространения не только коронавируса. Инфекций, вирусов много, и они не менее опасны. Они никуда не исчезли, но благодаря вакцинации мы с ними научились жить. Надо научиться жить и с коронавирусом. В России уже началась вакцинация против ковида. В результате массовой вакцинации выработается коллективный иммунитет к коронавирусу.

Дети рождаются, жизнь продолжается!

— Есть особенности ведения беременности и родов в этот период?

— Нет, будущей маме надо просто больше внимания уделять своему здоровью. При беременности обостряются имеющиеся заболевания, поэтому необходимо проходить плановые осмотры,

выполнять все назначения врача, который ведет беременность. Если есть какие-то подозрения на ковид — сразу обращайтесь к медикам. Никакого самолечения!

Кстати, в самый разгар пандемии в ДРКБ произошло очень радостное событие. Мамочка, которая долгое время жила с больным ребенком в Доме Роналда Макдоналда, родила здорового малыша. Мы все были счастливы. Жизнь продолжается!

— В прошлом году на территории ДРКБ началось строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии. Уже известно, когда он откроется?

— Планируем открыть центр в начале 2021 года. Центр площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 100 коек. Там будут отделения онкогематологии, хирургии, реанимации, переливания крови, терапии, магниторезонансной и компьютерной томографии. Центр будет оснащен самым современным диагностическим, медицинским, реабилитационным оборудованием. Там будут работать наши специалисты экстра-класса, которые сейчас проходят обучение в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах. Наш онкоцентр станет научным, медицинским комплексом, где мы сможем оказывать всю необходимую помощь по всем медицинским профилям не только детям из Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа. Еще на территории ДРКБ оборудуется парковка на 220 автомобилей.