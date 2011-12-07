Путин: Экономика России после пандемии должна быть восстановлена к концу 2021 года

Сегодня на ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановление российской экономики после коронавирусной пандемии должно произойти в конце следующего – в начале 2022 года.

По его мнению, в течение следующего ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону. Тогда же Путин рассчитывает выйти на позитивные тенденции по ВВП страны. При этом глава государства отметил, что восстановление экономики будет зависеть от того, «насколько мы будем справляться с самой пандемией». Речь идет о скорости перехода к массовой вакцинации и возможности снятия пока еще действующих ограничений.

Как рассказал Президент РФ, всего на поддержку граждан, промышленности и борьбу с пандемией было направлено 4,6 трлн рублей, что составляет 4,5% ВВП страны. 1 млрд руб. из них направили на поддержку пострадавших отраслей, а 838 млрд на поддержку граждан.

Самыми пострадавшими отраслями Путин назвал авиационные, железнодорожные и пассажирские перевозки, а также розницу непродовольственных товаров, сферу услуг, фитнес-центров и заведений общепита.