Путин о мусорной реформе: К 2030 году необходимо добиться нормальной сортировки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заниматься утилизацией мусора должны производители тары, а не граждане страны.

На ежегодной пресс-конференции он подчеркнул, что повышение ответственности между производителями и упаковщиками продуктов является одной из ключевых задач текущего этапа мусорной реформы. Он отметил, что такая практика действует уже в всем мире, а потому теперь и в России будут ее придерживаться.

Сейчас, по словам Путина, в правительстве начали реализацию проекта по созданию системы датчиков в местах вредных производств по всей стране. Он сможет усилить контроль над выбросами крупных промышленных предприятий.

В заключение Президент РФ добавил, что к 2030 году необходимо «добиться нормальной сортировки», чтобы отходы не шли на полигоны, а использовались дальше

«Нам нужно создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются дальше. Нам нужно к 2030 году», — резюмировал Президент РФ.







